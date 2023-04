Bombe e munizioni della Seconda Guerra Mondiale scoperti in abitazione, indagini in corso

Particolare ritrovamento quello avvenuto nelle scorse ore tra Agrigento e Favara. Indagini in corso per scoprire chi ha nascosto l'arsenale.

Un vero e proprio arsenale risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato scoperto all’interno di un’abitazione abbandonata in contrada San Benedetto, all’altezza della Zona Industriale tra Agrigento e Favara.

A ritrovare gli esplosivi e le munizioni del conflitto bellico sarebbe stato un cittadino che ha successivamente segnalato il tutto alle forze dell’ordine. Sul posto si sono dunque presentati i carabinieri della Tenenza di Favara e il personale del Nucleo Artificieri di Palermo.

Esplosivi sequestrati e fatti brillare

Tra gli esplosivi recuperati figurano una mina antiuomo, diversi detonatori, una trappola a percussione, accenditori e un chilo di munizioni.

Il materiale recuperato è stato spostato dalla zona e fatto brillare in un punto sicuro in contrada “Piano Bisaccia”. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per comprendere come l’esplosivo possa essere stato collocato all’interno dell’abitazione.