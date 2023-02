Assegnazione di alloggi popolari a Montedoro

Pubblicato il bando destinato a residenti o a coloro che prestano attività lavorativa sul territorio comunale. Uno sguardo ai requisiti richiesti per partecipare e alla modalità di presentazione

MONTEDORO (CL) – Il Comune ha pubblicato sul suo sito ufficiale un bando di assegnazione per alloggi popolari. Nel documento è possibile evincere nel dettaglio tutti i requisiti richiesti per poter inoltrare la domanda. In particolare, oltre alla cittadinanza italiana – o nel caso di stranieri, il possesso di un regolare permesso di soggiorno – è richiesta la residenza o la sede della propria attività lavorativa all’interno dei confini comunali.

Viene specificato inoltre che è necessario: non essere proprietari di una o più abitazioni presso il comune; non avere ceduto, in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio eventualmente assegnato in precedenza o non avere occupato senza titolo un alloggio; la titolarità di un reddito annuo che non superi i 15.639,46 euro. Tali requisiti devono essere posseduti dalla data di pubblicazione del bando sino alla eventuale assegnazione dell’alloggio.

La domanda di partecipazione può essere compilata esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune e in distribuzione presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente stesso, presso gli uffici dell’Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.montedoro.cl.it. La domanda può essere presentata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune, a mezzo raccomandata diretta al Municipio oppure ancora via Pec a protocollo@pec.comune.montedoro.cl.it. All’istanza vanno allegati una serie di documenti: copia Isee in corso di validità; per i residenti in altro comune ma che prestano attività lavorativa nel territorio di Montedoro è richiesto inoltre un certificato del datore di lavoro attestante la sede di lavoro; per gli stranieri regolari certificato del datore di lavoro; infine copia sentenza di separazione per chi presenta domanda come coniuge legalmente separato.

Sono inoltre previsti alcuni casi particolari che danno diritto a una riserva degli alloggi a favore di chi ha almeno un figlio convivente minorenne; a favore di ragazze madri, portatori di handicap, profughi, per chi intende contrarre matrimonio entro la data di assegnazione dell’alloggio e per famiglie monoparentali. Tutti coloro che hanno presentato domanda di assegnazione di alloggio popolare prima del bando, ai fini di rientrare nella graduatoria definitiva dovranno presentare nuova istanza; in caso contrario saranno considerati non più interessati all’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto.

Il termine perentorio di presentazione è fissato per le ore 12,30 del 60esimo giorno dalla pubblicazione del presente bando, avvenuta il 31 gennaio scorso.