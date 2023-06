Assegno Unico giugno 2023, scatta il momento dei conguagli: novità e importi

Importanti novità per chi percepisce l'Assegno Unico, così come reso noto dall'INPS. Tutte le informazioni da sapere.

In arrivo importanti novità per i percettori dell’Assegno Unico, il contributo economico destinato a tutte le famiglie per ogni figlio a carico fino al compimento del 21esimo anno di età e senza limiti di età per i figli disabili.

Attraverso una circolare pubblicata nei giorni scorsi, l’INPS ha annunciato che a partire dal 10 giugno 2023 è stato reso attivo un nuovo servizio che darà la possibilità a chi riceve il sostegno di “verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio operate dall’Istituto sugli importi del loro assegno”.

Assegno Unico, le novità di giugno 2023

Nel dettaglio, il nuovo pannello informativo potrà essere consultato da tutti quei percettori che erano stati avvisati tramite messaggio sms o e-mail di alcune operazioni di ricalcolo che erano state effettuate nel mese di maggio 2023.

Una condizione che aveva generato più di qualche dubbio tra i beneficiari, stimati in una platea di 900mila nuclei familiari nel nostro Paese. In alcuni casi, infatti, il processo di ricalcolo aveva fatto ritardare l’erogazione degli importati attesi entro il mese scorso.

La comunicazione relativa ai ritardi era stata pubblicata dall’Inps lo scorso 26 maggio con la circolare n.1947. Adesso, con l’atteso conguaglio, la mensilità di giugno 2023 potrà essere più corposa rispetto alla precedente.

Assegno Unico, come consultare il servizio

Accedendo, quindi, gli utenti potranno visionare tutti i dettagli alla loro posizione. Per usufruire del nuovo servizio l’utente dovrà accedere al portale INPS utilizzando le proprie credenziali di autenticazione (SPID, CIE o CNS) o attraverso l’intermediario di fiducia. Dopo aver effettuato il login, l’utente dovrà spostarsi nella sezione dedicata all’Assegno Unico per poi visualizzare l’area “Conguagli”.

Foto di repertorio