Assegno unico, quando arriva il pagamento ad aprile 2023? Tutte le informazioni

Ecco quando verrà erogato l'assegno unico 2023 per il mese di aprile. La data da cerchiare in rosso sul calendario.

Anche per il mese di aprile 2023 verrà erogato l’assegno unico, il sostegno economico destinato alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per figli disabili a carico.

Assegno unico, cos’è e chi lo riceve

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati etc.

Come sottolineato dall’INPS, “l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli”.

Assegno unico, il pagamento di aprile 2023

Per quanto riguarda il mese di aprile 2023, l’erogazione dell’assegno unico avverrà per mano dall’INPS tra la seconda e la terza settimana dal mese.

Avverrà entro la data di venerdì 21 aprile se la domanda è stata inoltrata entro il mese di febbraio. L’erogazione avverrà invece entro la fine del mese per tutte quelle domande che saranno pervenute a partire da marzo 2023.