Turismo e sport a Palermo, doppio binario per lo sviluppo

Intervista all’assessore Anello sulle numerose iniziative già avviate e in corso di realizzazione per la crescita del brand Palermo: dai 400 anni del Festino alla valorizzazione del traffico crocieristico

PALERMO – Le iniziative previste per il quarto centenario del ritrovamento del corpo di Santa Rosalia saranno promosse anche nella “Grande mela”. Il viaggio a New York del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore al Turismo, Alessandro Anello, previsto per il 15 aprile, sarà una delle prossime tappe del Comune per presentare le iniziative dedicate alla Patrona della città e cogliere l’occasione per aumentare le presenze turistiche. L’anno Giubilare Rosaliano racchiude una serie di appuntamenti spirituali e culturali che dureranno tutto l’anno con il Festino in primo piano, il 14 luglio 2024.

Il quarto centenario del Festino di Santa Rosalia

Con l’assessore Alessandro Anello abbiamo parlato dei progetti in cantiere nell’ambito delle sue deleghe al Comune: Turismo, Sport e Impianti sportivi. “Come assessorato al Turismo – spiega – stiamo promuovendo il quarto centenario del Festino di Santa Rosalia con una serie di iniziative importanti. Andrò il 15 aprile con il sindaco a New York, dove incontreremo le comunità italiane e presenteremo gli eventi. Abbiamo già presentato il programma alle fiere internazionali del turismo di Milano e di Berlino, riscontrando grande interesse”.

Assessore Anello, recentemente ha dichiarato che Palermo vuole consolidarsi fra le mete preferite della crocieristica del Mediterraneo. Come si prepara la città ad accogliere i turisti, considerando che nel 2024 il porto punta ad accogliere oltre un milione di visitatori, come annunciato da lei sulle stime di “Speciale crociere”?

“A Palermo c’è certamente la possibilità di sviluppo del turismo crocieristico e noi stiamo mettendo in campo tutto quello che è necessario per rendere il più possibile la città accessibile dal porto. Stiamo riqualificando, intanto, la zona che parte dall’ingresso del porto e che sarà la passeggiata su via Emerico Amari. Abbiamo ovviamente fornito il massimo supporto per la riqualificazione dell’area del molo trapezoidale e stiamo riqualificando la zona del Castello a mare. Ci siamo occupati anche della riqualificazione del Foro italico e stiamo provvedendo a fornire tutto ciò che occorre per accogliere questo flusso di turisti che non è indifferente”.

Quando il turista sbarca a Palermo si trova sommerso da colonne di macchine, Tir, carrozze e taxi sparsi qua e là. C’è un coordinamento tra gli assessorati per rendere più accogliente il primo approccio con la città?

“La sinergia tra assessorati è già nei fatti. Gli assessori alla Pianificazione e al Traffico hanno predisposto tutta una serie di misure per migliorare la viabilità, soprattutto nei giorni in cui le navi arrivano al porto di Palermo e in considerazione dell’incremento dei turisti”.

Intanto soltanto nei pochi giorni di festività pasquale a Palermo, secondo i dati forniti dalla Regione siciliana, 286 visitatori hanno ammirato la Galleria di Palazzo Abatellis, 120 il Museo Salinas e 118 il castello della Zisa, sotto restauro. Numeri importanti…

“Il turismo a Palermo gode di ottima salute e con l’avvio della primavera ci prepariamo ad accogliere un numero sempre crescente di visitatori, a conferma dell’attrattività che, grazie alle iniziative portate avanti dall’Amministrazione comunale, la città sta conquistando sul mercato nazionale e internazionale”.

Lei proviene da una grande esperienza professionale in ambito turistico. Che contributo può dare alla città con la sua delega?

“A Palermo ci sono grandi flussi turistici in aumento e questo ci consola e ci conforta. Io sto mettendo a disposizione tutto quello che è la mia conoscenza e il mio Know how sul turismo. Per esempio, abbiamo pensato non a singoli provvedimenti, ma a organizzare una serie di iniziative che mettono insieme tutto il mondo del turismo, a partire dal coinvolgimento delle guide turistiche fino alle organizzazioni dei full day turistici per offrire migliori servizi e proposte ai visitatori”.

In ambito sportivo quali lavori sono in corso per restituire alla città impianti efficienti?

“Abbiamo finalmente approvato il bilancio e partirà l’accordo quadro sulla manutenzione degli impianti sportivi, lo strumento che sostanzialmente occorre per sistemare tutte quelle strutture che abbiamo a gestione diretta. Mi riferisco agli interventi che abbiamo già programmato e che stiamo predisponendo, sia al PalaOreto, sia al PalaMangano, sia nelle palestre più piccole come allo Sperone, a Borgo Ulivia e a Bonagia. Si tratta di interventi che consentiranno nel corso dell’anno di sistemare gli impianti per averli perfettamente fruibili. Siamo, inoltre, prossimi alla concessione della palestra di Borgo Nuovo, che stiamo mettendo a punto e definendo, alla Federazione italiana di atletica pesante”.

Lo sport può avere un’attrazione turistica?

“Sicuramente. Come assessorato Turismo ci siamo attivati per i campionati di pallamano dei giochi studenteschi e per il campionato italiano di pugilato. Abbiamo, inoltre, tutta una serie di eventi e manifestazioni che stiamo predisponendo, da organizzare sia nei palazzetti che negli impianti all’aperto, come per esempio lo Stadio delle Palme”.

Intanto, dopo dieci anni, il Comune ha riaperto il Velodromo Paolo Borsellino. Quali prospettive vi sono per la città?

“Stiamo aprendo l’impianto anche alle società di calcio e in prospettiva pure al ciclismo, con un progetto a medio termine in sinergia con la Federazione nazionale ciclismo per una nuova pista che renderà la struttura di via Lanza di Scalea all’avanguardia in Italia e in Europa. Intanto, continuano i lavori sui servizi igienici della tribuna scoperta. Contiamo di ultimarli in tempi rapidi in modo da potere ottenere l’agibilità al pubblico per seimila posti. Più tempo, invece, servirà per la manutenzione della tribuna coperta con un progetto di riqualificazione che costerà circa 650 mila euro. La nuova pista per il ciclismo, invece, costerà circa 380 mila euro”.

Si è già disputata a porte chiuse, in attesa dell’agibilità delle tribune, la prima partita ufficiale del campionato di football americano di Nine League che ha visto gli Eagles United Palermo contro i Briganti Napoli. Che tempi ci sono per aprire il Velodromo al calcio?

“Tutta la documentazione è pronta e siamo in contatto con la Federazione italiana gioco calcio per l’omologazione del terreno di gioco. Come assessorato allo Sport abbiamo già assegnato il campo per fasce orarie a tre società sportive che hanno presentato domanda. A Palermo torniamo a programmare lo sport ai massimi livelli”.