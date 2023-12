Gli auguri di buon Natale di Schifani ai siciliani: “Cresceremo insieme all’Isola”

"Non possiamo lasciare indietro coloro che non ce la fanno", è stata la promessa del presidente Renato Schifani.

“Buon Natale a tutte le famiglie siciliane, a tutti i giovani che non possono trascorrere questo periodo di festa in Sicilia per motivi di lavoro, ai malati, ai genitori di bambini che soffrono”. Iniziano così gli auguri di Natale del governatore Renato Schifani ai siciliani.

Gli auguri del governatore

“Buon Natale alle fasce deboli, a coloro che non riescono ad avere una retribuzione che dia loro una vita dignitosa. Alle forze dell’ordine, che consentono a noi tutti di trascorrere questa grande festività in sicurezza e in pace”.

“Buon Natale ai medici, ai quali dobbiamo tanto per averci aiutato a combattere la pandemia e che dobbiamo ringraziare per tutte le volte che trascorrono queste festività nelle corsie per assistere chi sta male”.

“Il mio buon Natale è rivolto alle famiglie e alla Sicilia: cresceremo, lo faremo insieme, non dimenticando che non possiamo lasciare indietro coloro che non ce la fanno. Questo è il nostro impegno e questo vuole la festività del Santo Natale. Auguri”, conclude il presidente siciliano.