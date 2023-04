Auguri di Buona Pasqua 2023: frasi, immagini e simboli, poesie da inviare

Dalle poesie ai simboli da includere nelle foto da inviare su WhatsApp e sui social: i migliori auguri di Buona Pasqua 2023, ecco alcune idee.

Domenica 9 aprile sarà il momento di scambiarsi gli auguri di Buona Pasqua 2023: immagini colorate e frasi di rito cominceranno a fare il giro del web, tramite le app di messaggistica come WhatsApp e Telegram o anche grazie ai social.

Ecco alcune idee su frasi e immagini da inviare.

Auguri di Buona Pasqua 2023: frasi da inviare

“L’amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. Questa Pasqua sia per te un momento per farti scoprire la vera essenza dell’amare e dell’essere amati” (Madre Teresa di Calcutta).

“Pasqua è il tempo del rinnovamento delle promesse del Battesimo, è anche tempo di rinnovamento dell’anima: è tempo di fiorire! Vi invito a farlo con convinzione e fiducia nell’amore del Signore” (Papa Francesco).

Campane di Pasqua festose

che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane

che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:

“Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,

aprite le braccia al perdono;

nel giorno del Cristo risorto

ognuno risorga più buono!”

E sopra la terra fiorita,

cantate, oh campane sonore,

ch’è bella, ch’è buona la vita,

se schiude la porta all’amore.

(Gianni Rodari, “Campane di Pasqua”, per chi è in vena di auguri letterari).

che a gloria quest’oggi cantate, oh voci vicine e lontane che Cristo risorto annunciate, ci dite con voci serene: “Fratelli, vogliatevi bene! Tendete la mano al fratello, aprite le braccia al perdono; nel giorno del Cristo risorto ognuno risorga più buono!” E sopra la terra fiorita, cantate, oh campane sonore, ch’è bella, ch’è buona la vita, se schiude la porta all’amore. (Gianni Rodari, “Campane di Pasqua”, per chi è in vena di auguri letterari). Che la Pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima (Fabrizio Caramagna).

Buona Pasqua a te e famiglia. Che per voi sia un giorno di festa ricco di amore, speranza e gioia (anonimo, per chi preferisce auguri più rapidi e semplici).

Per chi volesse optare per una frase più “divertente”, ecco una citazione di Andrea G. Pinketts da utilizzare per gli auguri di Pasqua 2023: “Pasqua è una grandissima rottura di uova“. Per auguri divertenti dedicati alla dolce metà, invece, si può optare per: “Meglio un uovo oggi… che un uomo sempre!” (un remake dell’antico detto “Meglio un uovo oggi, che una gallina domani”). I golosi, invece, potrebbero accompagnare il regalo del classico uovo di Pasqua con la frase: “Sarà nato prima l’uovo… o la voglia di mangiarlo?”.

Immagini simbolo, dalla colomba alle uova

Inviare una bella immagine assieme alla frase per fare gli auguri di Pasqua nel 2023, in piena era tecnologica, è un must. Quali sono le immagini simbolo della festa? Eccone alcuni:

Colomba : simbolo della pace e dello Spirito Santo.

: simbolo della pace e dello Spirito Santo. Uovo e pulcino : l’uovo rappresenta la vita e la nascita. Nel giorno di Pasqua, simboleggia la nuova vita di Cristo dopo la Resurrezione.

: l’uovo rappresenta la vita e la nascita. Nel giorno di Pasqua, simboleggia la nuova vita di Cristo dopo la Resurrezione. Agnello : il simbolo del sacrificio, ma anche dell’innocenza.

: il simbolo del sacrificio, ma anche dell’innocenza. Coniglio pasquale : i conigli sono il simbolo di fecondità, ma anche di rinnovamento e nuova vita.

: i conigli sono il simbolo di fecondità, ma anche di rinnovamento e nuova vita. Campane: nel giorno di Pasqua, simboleggiano il giorno di festa e allegria.

Cosa si festeggia nella domenica di Pasqua

Nella domenica di Pasqua, che quest’anno sarà domenica 9 aprile 2023, i cristiani ricordano la Resurrezione di Cristo, la vittoria di Gesù sulla morte. Nella Pasqua ebraica (che ricorre generalmente in un momento diverso da quella cristiana), invece, si ricorda la liberazione del popolo ebraico dall’Egitto e l’esodo verso la Terra Promessa.