Dopo la riqualificazione del parco giochi, nel quartiere Terravecchia-Paradiso è stata inaugurata un’area fitness realizzata grazie a contributi governativi per un totale di circa 55mila euro

AUGUSTA (SR) – La città di Augusta ha un’area fitness all’aperto. La struttura, sita presso il campo Carrubba nel quartiere Terravecchia-Paradiso, è stata inaugurata alla presenza del primo cittadino, Giuseppe Di Mare, e degli assessori componenti la Giunta comunale. I fondi per la realizzazione della palestra all’aperto, ammontanti complessivamente a 55 mila euro, provengono dai contributi governativi destinati ai Comuni interessati dai flussi migratori. All’area fitness potranno accedere, gratuitamente, sportivi e non, ed anche portatori di disabilità.

Al suo interno sono state collocate le seguenti attrezzature sportive: 8 attrezzi per il corpo libero, 8 attrezzi polivalenti per l’allenamento isotonico, cardiotonico e a corpo libero, quali rematore, vogatore, sedia romana ed ellittica. Tutta l’area in oggetto è stata coperta con un apposito tappeto antitrauma e sarà sottoposta ad una sorveglianza continua grazie alla collocazione di alcune videocamere per contrastare eventuali atti di vandalizzazione.

L’area fitness si va ad aggiungere al parco giochi, ivi esistente, che è stato sottoposto ad interventi di riqualificazione alcuni mesi addietro. Inoltre, a breve, saranno riqualificati anche gli adiacenti campo sportivo e le aree a verde. A tal riguardo l’Amministrazione comunale la prossima settimana approverà un progetto di riqualificazione. L’intera area sarà recintata ed avrà orari di apertura e di chiusura per utilizzarla nel modo più consono possibile. In tal modo il campo Carrubba diventerà un importante polo ricreativo e di socializzazione per il quartiere Terravecchia-Paradiso. A breve inizieranno anche i lavori, per concludersi entro la fine dell’anno, per la realizzazione di un’analoga area sportiva nel quartiere Monte in via Brenta. Strutture simili saranno realizzate in diverse aree del territorio comunale per dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di persone di accedere alle attività sportive.

“Qualche tempo fa avevamo pensato di allestire, recuperare la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi e attività sportive e motorie nei parchi urbani – ha dichiarato il sindaco Di Mare -. Abbiamo approntato un progetto per la riqualificazione dello spazio a ridosso dell’attuale parco giochi nell’ex Campo Carrubba nel quartiere Teravecchia-Paradiso. Un’area che accoglie già oggi gli studenti dell’Istituto Scolastico ‘Principe di Napoli’ per le attività di ‘palestra all’aperto’ e del Liceo Megara, ma che risultava spoglia di attrezzature o strumenti adeguati per svolgere attività di allenamento a corpo libero all’aperto”.

“Abbiamo inaugurato lo straordinario lavoro di riqualificazione di quest’area – ha aggiunto – , con l’installazione di nuove e moderne attrezzature per la pratica dello sport all’aperto per tutta la cittadinanza e nello stesso tempo è un servizio utile per le associazioni sportive del territorio e per gli studenti, i bambini e le famiglie del quartiere”.

“Riqualificare ogni angolo della Città sottraendolo al degrado è ormai un imperativo della mia Amministrazione – ha concluso il primo cittadino – . Valorizziamo i nostri spazi e ritorniamo a viverli avendo cura di lasciarli in condizioni migliori rispetto a come li abbiamo ereditati”.