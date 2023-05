La sigaretta e l’auto in fiamme lungo viale Regione Siciliana: 3 ustionati

Un 25enne sarebbe il più grave dei tre: ecco la prima ricostruzione di quanto accaduto nelle scorse ore a Palermo.

Momenti di paura nella serata di ieri, venerdì 12 maggio, in viale Regione Siciliana a Palermo per un’auto in fiamme. Tre giovani sarebbero rimasti ustionati in seguito all’incendio.

Le condizioni di uno di loro, un 25enne, sarebbero piuttosto gravi. Sono in corso le indagini di rito sul caso.

La sigaretta e l’auto in fiamme in viale Regione Siciliana a Palermo

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe preso improvvisamente fuoco mentre percorreva viale Regione Siciliana. Pare che il proprietario del veicolo avesse appena ritirato il veicolo dopo aver fatto realizzare l’impianto a gas e che uno degli occupanti, durante il tragitto in auto, abbia deciso di accendere una sigaretta. Proprio questo gesto avrebbe causato l’incendio.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e vigili urbani per spegnere il rogo ed effettuare i rilievi di rito. I tre occupanti del mezzo sono rimasti ustionati dalle fiamme: per questo sono stati trasportati al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Civico di Palermo per ricevere le cure del caso. Dei tre il più grave sarebbe un 25enne, che avrebbe riportato – secondo le prime informazioni – ustioni al volto, al collo e alle braccia.

Immagine di repertorio