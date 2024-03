Auto finisce nel canale: 30enne muore in acqua

Tragedia in un canale: un'automobile, per cause ancora da accertare, è precipitata in acqua. Morto un 30enne, salvata la compagna

Tragedia in località Ca’Pasqua a Chioggia, in provincia di Venezia. Nella notte, infatti, un uomo è morto e una donna è stata salvata a bordo di un’auto caduta in un canale. La donna è stata salvata da un vigile del fuoco che abita di fronte il luogo dell’incidente. Il capo reparto, mentre era in casa, ha sentito il rumore dell’auto finita nel corso d’acqua. Ha dato l’allarme e si e’ tuffato nel canale, riuscendo a tirare fuori per una porta posteriore la donna e metterla in salvo.

I vigili del fuoco e i sommozzatori hanno recuperato il corpo

Nel frattempo l’auto si è inabissata del tutto. I vigili del fuoco arrivati da Chioggia e da Venezia con i sommozzatori e l’autogrù, hanno agganciato e recuperato l’auto. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la morte dell’uomo. La donna sotto shock e’ stato presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI