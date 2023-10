Auto investe pedone mentre attraversa la strada a Paternò, trasportato in ospedale

Per cause ancora da chiarire un'automobile guida da una donna ha investito un uomo mentre stava attraversava la strada

Incidente stradale oggi in piazza Santa Barbara a Paternò, in provincia di Catania. Per cause ancora da chiarire una automobile guida da una donna ha investito un uomo mentre stava attraversava la strada.

L’intervento del 118

L’uomo è rimasto ferito nell’impatto con il veicolo e, poco dopo, allertati dai passanti, sono intervenuti i sanitari del 118. I medici hanno deciso di trasferire l’uomo in ospedale con l’ambulanza per accertamenti.