Auto si ribalta nel Trapanese, illese le due ragazze a bordo

Incidente stradale autonomo nella giornata di ieri nel tratto di strada porovinciale che collega Triscina e Marinella di Selinunte, in provincia di Trapani. Per cause ancora da chiarire, un’automobile con a bordo due giovani donne si è ribaltata.

Illese le due giovani

Tanta paura per le due persone che occupavano l’abitacolo della vettura ma solo qualche graffio. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso.