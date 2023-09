Auto si ribalta sul viadotto Petrusa, conducente trasportato in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato l'intervento per liberare il ferito dall'automobile

Incidente stradale questa mattina nel viadotto Petrusa, nel territorio di Agrigento. Per cause ancora da chiarire, un’automobille mentre percorreva la rotonda si è ribaltata. Il conducente è rimasto intrappolato all’interno dei veicolo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da alcuni automobilisti in transito sulla strada, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno avviato l’intervento per liberare il ferito dall’auto. I sanitari del 118, accorsi sul luogo dell’incidente, hanno trasportato l’uomo in ospedale.