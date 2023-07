Auto, Urso: “Automotive in declino, invertire tendenza”

"La grande sfida che abbiamo di fronte è programmare una produzione su modelli più sostenibil", ha detto il ministro

“L’automotive in Italia è in costante declino che dura da decenni, dobbiamo invertire questa tendenza.

Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervistato a Skytg24 progress.

“In Italia, lo scorso anno, abbiamo prodotto appena 473 mila autovetture, in Francia si e’ arrivati a oltre un milione, in Germania a 3,5 milioni. In Italia si ha il 30-32% della produzione rispetto al mercato, mentre in Francia si arriva ai due terzi e in Germania al 119 per cento, ossia non solo coprono il mercato interno ma sono in grado di esportare”.

Il ministro: “Dobbiamo investire su nuovi modelli”

“Dobbiamo invertire questa tendenza, si può fare e dobbiamo sicuramente investire su nuovi modelli, puntare su un accordo di transizione con Stellantis di alto profilo che preveda più produzione in Italia. Nel nostro paese c’è un’anomalia: vi è una sola una casa automobilistica, c’è bisogno di più case automobilistiche per competere con gli altri paesi”.

“Fin dal mio insediamento ho avviato un un confronto con Stellantis e con tutte le filiere produttive, un confronto continuo con i sindacati e le imprese, affinchè si possa raggiungere un’intesa in modo che le auto più sostenibili siano costruite in Italia. La grande sfida che abbiamo di fronte è programmare una produzione su modelli più sostenibili che possono essere acquistati anche dalle categorie più svantaggiate che hanno maggiore bisogno di sostegno per passare a un’auto più sostenibile”.