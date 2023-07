Avola, lavoratori in nero e carenze igieniche: chiuso ristorante

Sono state contestate violazioni amministrative per circa 43.500 euro e sequestrati oltre 600 chili di prodotti ittici

Alimenti in cattivo stato di conservazione e quattro lavoratori in nero su 16, di uno percettore anche del reddito di cittadinanza. E’ il bilancio di un controllo su un ristorante ad Avola, nel Siracusa, eseguito dai carabinieri della Compagnia di Noto con la collaborazione del Nas di Ragusa e del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa.

I militari hanno accertato carenze igienico sanitarie, mancata attuazione della procedura di autocontrollo alimentare (Haccp) e mancata tracciabilità sulla provenienza degli alimenti. Sono state contestate violazioni amministrative per circa 43.500 euro e sequestrati oltre 600 chili di prodotti ittici perché ritenuti in cattivo stato di conservazione, 30 chili di sugo di pomodoro e 30 chili di preparato ittico poiché congelato e per i quali mancava la tracciabilità.

L’attività di ristorazione è stata chiusa per le gravi carenze igienico sanitarie e strutturali riscontrate, per i due rappresentanti legali è scattata la denuncia. Il valore commerciale complessivo dei locali e delle attrezzature della struttura sottoposta a chiusura ammonta a circa un milione di euro.