Il bagno nudi nella fontana dell’Amenano e Catania grida: “Inciviltà”

"Che vergogna", commenta l'ex sindaco Bianco, così come tanti catanesi che osservano la foto diventata virale.

Nuova polemica dopo l’ennesimo caso di inciviltà a Catania: dei ragazzi, al momento non identificati, fanno il bagno nudi nella fontana dell’Amenano e la foto, divulgata sui social, diventa virale.

Protagonisti del caso tre uomini, apparentemente giovani, che si “divertono” facendo la doccia in uno dei luoghi storici più importanti del capoluogo etneo, nel cuore di piazza Duomo, simbolo dell’intera città.

Fanno il bagno nudi nella fontana dell’Amenano, polemica a Catania

Si tratta, questo è fuor di dubbio, di un caso di inciviltà di gravità inaudita. I cittadini ritengono incredibile che delle persone possano compiere un atto del genere, mancando di rispetto a un’opera d’arte di valore inestimabile e situata – tra l’altro – a due passi dal Palazzo degli elefanti, e “farla franca”. Non è chiaro a quando risalga l’immagine, ormai ovunque su Internet, ma l’ipotesi è che sia piuttosto recente. Nessuna idea, al momento, su chi possano essere gli artefici di questo “gesto goliardico”.

Tra i tanti che hanno commentato la vicenda c’è l’ex primo cittadino Enzo Bianco: “Stento a crederci, ma mi hanno detto che sono immagini vere! In piazza Duomo, fontana dell’Amenano… l’acqua ‘o linzolu.

Che vergogna! E nessun intervento…”, si legge in un post su Facebook. E non si tratta certo dell’unico: i cittadini che commentano questo gesto sono tanti, in tutta Catania.

Fonte immagine: Facebook