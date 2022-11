Ballando con le stelle, nelle prossime puntate cambiano orari e date: ecco perché

La concomitanza con l'inizio dei Mondiali di calcio in Qatar (le partite di giocano la sera) ha modificato gli orari di alcuni programmi

“Ballando con le stelle” cambia l’orario di messa in onda nel palinsesto Rai. La concomitanza con l’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar (le partite di giocano la sera) ha modificato gli orari di alcuni programmi di prima serata.

Lo show in onda il sabato e condotto da Milly Carlucci subirà modifiche d’orario di alcune puntate. L’ottavo appuntamento con il “ballo” in programma sabato 26 novembre e la successiva puntata, in palinsesto venerdì 2 dicembre (invece del sabato). In entrambe le trasmissioni l’orario d’inizio invece delle 20,35 stlitta alle 22,05.

Dopo la lunga pausa dovuta al calendario delle gare del Mondiale di calcio in Qatar si tornerà alla normale programmazione oraria. La puntata di sabato 17 dicembre avrà il consueto orario d’inizio. La finale dello show andrà in onda venerdì 23 dicembre.