Ballando con le stelle ricorda Mihajlovic e Sconcerti, Carlucci: “Li onoriamo in pista”

L'ex calciatore serbo è stato ospite del programma ai tempi del covid con sua moglie Arianna

Durante la finale di Ballando con le stelle sono stati ricordati Sinisa Mihajlovic, l’ex tecnico e calciatore morto in seguito ad una leucemia, e Mario Sconcerti che è deceduto oggi pomeriggio all’età di 74 anni. Il campione serbo, come ha ricordato la conduttrice del programma Milly Carlucci, è stato un concorrente del programma che va in onda in prima serata su Rai Uno.

“Un grande campione di generosità, un uomo straordinario che con sua moglie Arianna, nell’epoca del covid è stato su questo palco – ha detto la Carlucci -. Siamo rimasti molto colpiti dalla notizia, eravamo convinti che ce l’avrebbe fatta e non riusciamo ad immaginare e a credere che un gigante, anche di volontà, possa essere realmente morto”.

A commentare la morte di Sinisa Mihajlovic anche un suo amico, il giornalista Ivan Zazzaroni giurato storico di “Ballando con le stelle”: Sinisa era diventato un riferimento spavaldo per molti malati. Quello che ho pensato quando l’ho visto due giorni fa in ospedale, lui che ha lottato contro il tumore, senza timore, anche parlandone pubblicamente in ospedale, è che bisogna sostenere la ricerca delle tantissime associazioni. Questo è ciò che lui vorrebbe perché era uno che aiutava tantissimo gli altri. Ma voglio ricordare anche un grande amico, non ho ancora metabolizzato la sua morte, Mario Sconcerti”.

“Da sportivi – ha chiosato Milly Carlucci – sono due persone che hanno creduto allo sport e stasera li onoriamo continuando a fare sport, come da sempre facciamo su questa pista”.