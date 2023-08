Bimbo di 4 anni muore all’ospedale “Di Cristina”, sospetta meningite: sarà lutto cittadino

Un bambino di 4 anni ha perso la vita dopo dieci giorni di agonia. A nulla sono valsi i tentativi dei medici.

Un bambino di 4 anni di Menfi (Agrigento), Gioele, è morto all’ospedale “Di Cristina” di Palermo dove si trovava ricoverato da dieci giorni per le conseguenze di una sospetta meningite.

Il bambino era stato trasferito dalla provincia di Agrigento a Palermo per essere sottoposto a delle cure che, altrimenti, non avrebbe potuto ricevere. A nulla sono valsi, tuttavia, i tentativi dei medici di frenare l’infezione per salvare la vita al piccolo.

Il cordoglio dell’amministrazione

Dopo la diffusione della notizia del decesso del bambino, nel nosocomio palermitano si sono presentati il sindaco di Menfi, Vito Clemente, e il vicesindaco, Sandro La Placa, i quali hanno espresso il cordoglio dell’amministrazione comunale ai familiari di Gioele.

Il primo cittadino ha annunciato che nel corso della giornata odierna verrà adottata un’ordinanza per proclamare il lutto cittadino con l’annullamento di tutti gli eventi in programma per la manifestazione “Porto Palo in Festa.

“L’amministrazione comunale dispiaciuta e addolorata esprime le proprie condoglianze alla famiglia Palminteri”, aggiunge l’amministratore.

I genitori del bambino stanno ragionando se presentare un esposto all’autorità giudiziaria al fine di accertare eventuali responsabilità per il decesso del piccolo.