Banca Agricola Popolare di Ragusa, fusione per incorporazione di BPSA IN BAPR: concluso iter amministrativo

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. (BAPR) comunica che, con la ricezione del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito al c.d. Golden Power, si sono conclusi positivamente tutti gli iter amministrativi funzionali all’operazione di fusione per incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo S.c.p.a. (BPSA) in Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR). L’operazione verrà pertanto sottoposta a settembre alle Assemblee dei soci di BAPR e BPSA, per poi essere completata entro il corrente anno. Banca Agricola Popolare di Ragusa è assistita da Rothschild & Co come advisor finanziario, da Bird & Bird come advisor legale e da EY come advisor contabile e fiscale.

Chi è la Banca Agricola Popolare di Ragusa

Con oltre 20.000 Soci, circa 750 dipendenti e 83 filiali, Banca Agricola Popolare di Ragusa è la maggiore banca siciliana e il punto di riferimento per la crescita economica e sociale del territorio, promuovendo i valori di sostenibilità, lealtà, concretezza e solidarietà. BAPR ha nel proprio corredo genetico la spinta all’innovazione e all’efficienza per permettere a famiglie, imprese e Soci di realizzare i loro progetti di vita attraverso l’eccellenza di un modello di servizio, disegnato sulle persone e improntato alla creazione di valore sostenibile per la comunità. L’anima popolare della banca esalta un approccio volto all’accoglienza e all’ascolto dei Clienti per tutelarne il risparmio, sostenerne i progetti di crescita e valorizzare il patrimonio culturale e naturale del territorio attraverso un approccio sostenibile alla creazione di valore.

