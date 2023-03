Barbara D’Urso e Lucio Presta, dalle critiche alla foto su Instagram

Pace fatta tra la conduttrice e il manager? Ecco cosa ha scritto Barbara D'Urso in un post sui social.

Barbara D’Urso e Lucio Presta: sembra che la celebre conduttrice di Canale 5 e il manager abbiano risolto le antiche divergenze e abbiano finalmente fatto la pace. A confermarlo sarebbe un recente post Instagram.

Barbara D’Urso e Lucio Presta, dalle divergenze alla foto su Instagram

In passato Presta aveva invocato la chiusura dei programmi della conduttrice su Canale 5 – celebre per trasmissioni d’informazione e intrattenimento come “Pomeriggio Cinque” e “Live, non è la D’Urso” – e definito il suo modo di condurre e organizzare i propri programmi come “un vero scempio”. In particolare, il manager si era scagliato contro i programmi di Barbara D’Urso per il contenuto di una puntata di “Domenica Live”, in cui la conduttrice aveva recitato un eterno riposo per i malati e le vittime di Covid assieme al leader della Lega Matteo Salvini.

Tra la conduttrice e il manager, quindi, non scorreva certo buon sangue. Un post su Instagram, però, fa pensare a un riavvicinamento tra i due. Nella foto si vedono D’Urso e Presta assieme in un bar, sorridenti e in pace assoluta. A confermare l’atmosfera serena sono anche le parole della conduttrice che accompagnano l’immagine: “In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace. Bello guardarsi negli occhi, parlare… Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda“.

Fonte immagine: Instagram @barbaracarmelitarusso