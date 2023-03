Barcellona Pozzo di Gotto, beccato con 4 chili di hashish: arrestato 23enne

Nel tardo pomeriggio di ieri, il personale del Commissariato della Polizia di Stato di Barcellona Pozzo di Gotto ha arrestato un uomo di 23 anni durante i controlli straordinari del territorio per la repressione dello spaccio di droga. Durante la perlustrazione del territorio, i poliziotti hanno notato due noti assuntori di droga uscire da un vicolo poco trafficato. Conoscendo la zona e sapendo che l’uomo con precedenti di polizia abita lì, sono entrati rapidamente nella sua casa per evitare che potesse disfarsi di eventuali stupefacenti. La perquisizione ha dato esito positivo e sono stati rinvenuti 4 chili di hashish, suddivisi in 31 panetti e 237 ovuli ben confezionati e ben nascosti, insieme a un bilancino, una macchina per il sottovuoto e diverse buste. L’uomo è stato arrestato e la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. è stata informata.