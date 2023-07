Fuga dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto: caccia all’uomo

Evasione dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che prende il nome di Madia

Evasione dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, che prende il nome di Madia. Un carcerato sarebbe riuscito a darsi alla fuga superando il muro che confina la struttura con l’uso di un lenzuolo.

Come riportano alcuni media di Messina, pare che il detenuto sia scappato alle ore 15 circa e subito sarebbero scattate le misure per dare il via alla caccia all’uomo. La città e i dintorni sarebbero off limits per affrettare il ritrovamento del detenuto che si è dato alla fuga.

Non è la prima volta

Quello di oggi sarebbe l’ennesimo detenuto che è riuscito a evadere dal carcere di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto nel 2019 si è verificato un episodio simile e anche nel 2017. Tutti quanti presi dopo poche ore.