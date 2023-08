Barcellona Pozzo di Gotto, furgoncino investe vigile urbano

A Barcellona Pozzo di Gotto, intorno alle 17 in via Petrarca, un furgoncino Transit ha ferito un 60enne, vigile urbano fuori dal servizio.

A Barcellona Pozzo di Gotto, intorno alle 17 in via Petrarca, un furgoncino Transit ha ferito un 60enne, vigile urbano fuori dal servizio. La dinamica dei fatti non è ancora nota. La Polizia sta indagando ma pare che il mezzo abbia investito l’uomo che stava posizionando del materiale nel portabagagli della sua macchina, una Fiat Croma. Il vigile sarebbe stato trascinato per alcuni metri e i sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale per le cure necessarie. Danni pure ai due veicoli parcheggiati vicino. Il conducente del furgoncino era visibilmente sotto shock.