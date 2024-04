Beach volley, Franco Arezzo e Geri Ndrecaj vincono la tappa Gold del campionato italiano

I due superano in finale Di Franco e Litrico, al termine di una finale molto combattuta.

Nel primo torneo stagionale, giocato sulla sabbia delle Capannine di Catania, Franco Arezzo e Geri Ndrecaj agguantano il successo nella tappa del campionato italiano per società di beach volley.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

I due giocatori – Top Team della Masterball dei fratelli Andronico che ha promosso e organizzato l’evento – superano in finale Andrea Di Franco e Sebastiano Litrico, al termine di una finale molto combattuta conclusasi per 2-1 (12-15, 15-11, 16-14).

Beach volley: la classifica del campionato

Per Arezzo e Ndrecaj l’esperienza di ieri costituisce ulteriore fieno in cascina nell’ottica del calendario nazionale e internazionale da sostenere nei prossimi mesi. Una conferma dopo l’ottimo quarto conquistato al torneo B1 di Alassio. “Lavoreremo per migliorarci ancora, vogliamo fare bene e non lasciare nulla al caso”, dichiarano i due vincitori al termine della lunga giornata segnata dalla Festa della Liberazione. Litrico è stato nominato mvp della1 tappa Gold.

Terzo posto per i fratelli Federico e Giosué Andronico che si sono imposti nella finale del terzo sulla coppia composta da Lorenzo Platania e Andrea Lo Presti. Completano il quadro della classifica finale Matteo Iabichella e Giovanni Firrincieli e Giuliano Andronico che ha giocato insieme a Marco Di Franco. Come consuetudine nei campionati italiani per società si sono svolti altri tre tornei in un main draw multiplo, gestito dal supervisor Massimo Majorana.

Nella categoria bronze maschile vittoria di Alessandro Ardita e Flavio Romano vittoriosi in finale su Gabriele Contraffatto in coppa con Gabriele Ferrara. Terzo posto per i palermitani Romolo Gruesnner e Paolo Hanna. Nel silver femminile vittoria di Carla Pezzinga-Maria Aliano su Aurora Calì e Carola Murgana. Terzo posto per Dalila d’Alessandro-Margherita Anna Maria Rosini. Quarte Alessia Occhipinti e Arianna Miraldi.

Nel silver maschile vittoria del torneo per Dario Giuffrida (allenatore di Geri Ndrecaj e Franco Arezzo) e Gianmarco Rabbuazzo che in finale hanno avuto la meglio su Corrado Paternò Castello- Giuseppe Battiata. Terzi Roberto Di Salvo e Antonio Caserta. Quarti,invece, sono arrivati Dario Morrerale e Danilo Giacone.