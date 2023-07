Belpasso, rifiuti avvistati dall’elicottero: denunciato 27enne

Denunciato il figlio del proprietario del terreno per abbandono di rifiuti, attività di gestione non autorizzata e combustione illecita

Nel corso di un’attività di sorvolo nel territorio del comune di Belpasso, precisamente in contrada Rubino, i carabinieri hanno notato la presenza di una discarica di rifiuti all’interno di un fondo agricolo privato, fornendo quindi ai loro colleghi della Stazione le coordinate per l’effettuazione di un approfondito controllo.

I controlli delle pattuglie

La pattuglia pertanto, dopo un accurato sopralluogo in loco, ha effettivamente constatato la presenza di una grande quantità di materiali ferrosi, di rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cumuli di materiali plastici, resinosi ed inerti, nonché vasche in eternit ed alcuni veicoli adibiti al loro trasporto.

Denunciato il figlio del proprietario del terreno

I militari hanno pertanto denunciato il figlio del proprietario del terreno, un 27enne del posto, per abbandono di rifiuti, attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti, il quale, tra l’altro, avrebbe ammesso le proprie responsabilità. L’area interessata è stata posta in sequestro a disposizione delle future determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.