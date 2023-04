Berlusconi esce da terapia intensiva, il fratello Paolo: “Tutto bene”

Dopo 12 giorni il leader di Forza Italia trasferito in un reparto di degenza ordinario

A 12 giorni dal ricovero per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica, Silvio Berlusconi ha lasciato la terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, per essere trasferito nel reparto solventi del primo piano del padiglione Q. È lì che sono andati a fargli visita, questo pomeriggio, la figlia Marina e il fratello Paolo, che entrando con l’auto dall’ingresso carrabile di via Olgettina 60 ha confermato ai cronisti il trasferimento dell’ex premier dalla terapia intensiva. “Tutto bene”, la rassicurazione con il sorriso sulle labbra e il pollice alzato di Paolo Berlusconi, seguita da un invito alla cautela.

Prima notte trascorsa fuori dal reparto di terapia intensiva per Berlusconi. In mattinata è atteso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute di Berlusconi, il quarto da quando il leader di Forza Italia è stato ricoverato il 5 aprile scorso.