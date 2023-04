L'ex premier è ricoverato dal 5 aprile scorso nell'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare in conseguenza della leucemia mielomonocitica cronica che lo affligge da tempo

Silvio Berlusconi esce dalla terapia intensiva.

A quanto apprende il trasferimento del leader di Forza Italia a un reparto di degenza ordinario del San Raffaele era stato già programmato proprio per oggi.

Il trasferimento dell’ex premier è avvenuto dopo 12 giorni dal ricovero a causa delle complicanze di una leucemia. L’ultima notte dell’ex premier in terapia intensiva è stata tranquilla, e a quanto pare sono stati i medici a dare il via libera al trasferimento in una stanza ordinaria.

“In bocca al lupo Silvio, amico mio!”. Lo scrive Matteo Salvini sui suo social. Oggi Berlusconi ha ricevuto la visita del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri che è stato arrivato in ospedale poco prima delle 16.30.