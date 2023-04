Berlusconi, quarta notte serena in ospedale: le sue condizioni

Silvio Berlusconi ha trascorso senza particolari problemi anche la quarta notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Il leader di Forza Italia, ricoverato da mercoledì scorso per via di complicazioni polmonari causate dalla leucemia cronica di cui soffrirebbe da qualche mese, secondo quanto appreso da fonti ospedaliere “sta reagendo bene alle terapie a cui è sottoposto per combattere l’infezione polmonare”. Al momento, per oggi non è previsto un bollettino.

Il suo medico Alberto Zangrillo, sulle sue condizioni di salute ha detto: “Sono sereno e fiducioso, stiamo facendo del nostro meglio, tutto va secondo gli standard attesi”.