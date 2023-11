Paura ad Agrigento: neonato intrappolato nell’auto, salvataggio dei vigili del fuoco

Momenti di paura ad Agrigento nelle scorse ore.

Un bimbo di pochi mesi, infatti, è rimasto intrappolato nell’auto dopo essersi chiuso accidentalmente dentro mentre giocava con in mano le chiavi dell’automobile.

L’episodio è avvenuto in via San Vito, con il piccolo che pochi secondi prima era stato posizionato sul seggiolino dai genitori.

I genitori nel panico hanno chiamato i vigili del fuoco

I genitori terrorizzati hanno cercato di spiegare al piccolo quale pulsante toccare per disattivare la chiusura automatica, ma era praticamente impossibile far capire al piccolo come riaprire l’auto. A quel punto i genitori hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco.

I pompieri giunti tempestivamente sul posto hanno distrutto il vetro della macchina, riuscendo ad aprirla.

Non c’è stato nessun bisogno dell’intervento del personale sanitario del 118: il bimbo, per fortuna, sta bene.