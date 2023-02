Bimbo di 10 anni gravemente ustionato, in corso accertamenti

È stato disposto il trasporto urgente in volo, in codice rosso. Ha riportato ustioni di primo e di secondo livello grado.

Un bambino di poco più di 10 anni di età è rimasto gravemente ustionato questo pomeriggio per cause in corso di accertamento mentre si trovava con alcuni coetanei in un campetto nel territorio del comune di Taipana, in provincia di Udine.

Assistito dalle equipes sanitarie della Sores, il piccolo è stato trasportato in volo all’ospedale di Padova – Centro grandi ustionati – per le lesioni riportate nella parte alta del corpo. È stato disposto il trasporto urgente in volo, in codice rosso. Ha riportato ustioni di primo e di secondo livello grado.

Sul posto, per quanto di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli e i Vigili del fuoco.