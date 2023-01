“Blackout-Vite Sospese”: anticipazioni 23 gennaio

Dal 23 gennaio su Rai Uno alle 21:25 parte una nuova serie dal titolo “Blackout – Vite Sospese”. La serie è la nuova scommessa di Rai Uno.

La serie è la nuova scommessa di Rai Uno. È composta da quattro puntate con due episodi ciascuno. È stata coprodotta da Rai Fiction ed Eliseo Entertainment con la partecipazione di Viola Film (in collaborazione con Tentino Film Commission) e prodotta da Luca Barbareschi.

Diretta da Riccardo Donna, la sceneggiatura della serie è stata scritta da Valerio D’Annunzio, Michelangelo la Neve, Peppe Millanta, Michela Straniero e Andrea Valagussa.

“Blackout – Vite sospese” è ambientata nelle Valle del Vanoi, in Trentino. Il regista Riccardo Donna non ha fatto mistero di aver avuto problemi per le riprese. A causa della mancanza di neve nelle location prescelte, gli addetti ai lavori sono stati costretti a cambiare il piano di lavorazione.

La serie è stata girata nella Valle del Primiero, nel Parco Nazionale delle Pale di San Martino di Castrozza, nel Passo Rolle, nella Valle del Vanoi, nella Val Venegia, nel paesino di Caoria e nella Villa Welsperg, edificio risalente alla metà dell’Ottocento, oggi sede amministrativa del parco circostante.

“Blackout – Vite sospese” è stato descritto dagli autori come un mistery emozionale. La serie, infatti, narra le vicende di alcuni clienti che scelgono per le vacanze natalizie un lussuoso albergo nella Valle del Vanoi, in Trentino, e si ritrovano sommersi da una valanga in attesa dei soccorsi. Le prime due puntate andranno in onda lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2023 su Rai Uno dalle ore 21:25.

Il protagonista della serie è Alessandro Preziosi affiancato da un cast di attori internazionale dato che il progetto è stato pensato anche per media esteri. Oltre a Preziosi nel cast ci sono: Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino e Riccardo Maria Manera.

Nella prima puntata del 23 gennaio 2023, andranno in onda i primi due episodi.

Nel primo episodio, dal titolo “Il gioco del destino”, è la Vigilia di Natale quando una valanga sommerge il resort di lusso nella Valle del Vanoi in Trentino, isolando dal mondo i suoi clienti. Tra questi ultimi, c’è Giovanni, il broker finanziario, con i suoi due figli Elena e Riccardo e Marco con la compagna Irene, il barista Karim, il figlio dei proprietari Lorenzo e Anita che è figlia di Claudia, un medico che vive in una baita nei pressi dell’albergo.

Nell’albergo scelto da Giovanni c’è l’ex marito della testimone chiave in un processo per camorra che potrebbe rovinarlo per sempre non solo economicamente ma anche emotivamente. Si tratta di Marco e Claudia. Quest’ultima vive sotto copertura in attesa di dare la sua testimonianza. Claudia, infatti, ha visto la commissione dell’omicidio da parte del fratello di Giovanni, che è un camorrista. Seppur Giovanni ha sempre preso le distanze dalle scelte di vita del fratello, non ha mai rinunciato ai benefici economici che il cognome del fratello gli ha concesso.

Per tale ragione, se il fratello dovesse essere condannato a causa della testimonianza di Claudia, tutta la sua famiglia sarebbe rovinata. Giovanni, quindi, decide che Claudia debba essere eliminata ed escogita un piano.

Purtroppo, l’avvento della valanga complica le cose. Claudia è l’unica che può salvare sua figlia Elena.

In “Una scelta impossibile”, titolo del secondo episodio, si scopre che anche Riccardo, primogenito di Giovanni, è rimasto intrappolato in un crepaccio con Anita, figlia di Claudia e Marco. I due ragazzi riescono a liberarsi. Anita raggiunge Lorenzo che ha perso suo padre a causa della valanga. Non è l’unica vittima, però. A perdere la vita è anche il Maresciallo Piani, compagno dell’appuntato Lidia. Quest’ultima resta l’unica a rappresentare la legge in tutta la valle. Oltre ad essere sola, è anche incinta del compagno.

Le vittime della valanga credono di salvarsi quando sentono un elicottero sorvolare la zona. È solo un’illusione e Giovanni decide di portare avanti il suo piano delittuoso.

Oltre ad andare in onda su Rai Uno, è possibile vedere “Blackout – Vite sospese” anche sulla piattaforma di RaiPlay.