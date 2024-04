VIDEO | Salta la copertura ed è costretto all’atterraggio d’emergenza: paura a bordo del Boeing 737

Una volta atterrato e messo in sicurezza dagli operatori, le autorità americane hanno avviato l'inchiesta per ricostruire quanto accaduto

Attimi di paura tra i passeggeri di un Boeing 737 della Southwest. Come testimoniato dal video diventato virale in queste ore, l’aereo è tornato indietro a seguito della perdita di parte della copertura di uno dei motori. Una volta notato il pericolo, il volo (che viaggiava in direzione Houston) è subito atterrato in sicurezza a Denver.

Denver, Boeing 737 costretto all’atterraggio d’emergenza

In un volo in partenza da Denver con destinazione finale Houston, si sono registrati attimi di panico a bordo. Qualche minuto dopo il decollo, infatti, il Boeing 737 della Southwest è dovuto velocemente rientrare a terra a causa delle perdita della copertura di uno dei due motori. Una volta atterrato e messo in sicurezza dagli operatori, le autorità americane hanno avviato l’inchiesta per ricostruire quanto accaduto in questo incidente.