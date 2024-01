Bonus alimentare 2024: cos’è, i requisiti e come fare domanda

Il sussidio ha la duplice funzione di aiutare chi si trova in difficoltà e di evitare lo spreco di cibo.

Il bonus alimentare 2024 è il sostegno pensato per combattere lo spreco di cibo: è destinato a coloro che si trovano in situazioni di povertà assoluta.

La misura è stata introdotta per la prima volta nel 2023 per un lasso di tempo di tre anni. Confermata nella legge di Bilancio 2024, consiste nell’erogazione di pacchi alimentari realizzati con i prodotti invenduti dei negozi della distribuzione alimentare, che altrimenti andrebbero buttati.

Il bonus alimentare 2024: cos’è

Il bonus alimentare 2024 consiste nella distribuzione gratuita di pacchi alimentari realizzati con l’invenduto della distribuzione alimentare. Sono alimenti donati dagli esercizi commerciali che aderiscono alla sperimentazione, in favore dei soggetti in condizioni di povertà assoluta.

Gli alimenti invenduti sono tutti quei cibi che i supermercati e le catene della GDO buttano via ogni giorno perché non idonei alla vendita: a causa delle confezioni rovinate o perché prossimi alla scadenza.

I pacchi potranno essere prenotati mediante un’app su smartphone e ritirati presso uno dei centri di distribuzione individuati dai Comuni. I soggetti fragili, invece, tra cui i pensionati e i non autosufficienti, riceveranno il pacco direttamente a casa.

Bonus alimentare 2024: requisiti

I beneficiari del bonus alimentare sono coloro che vivono in condizioni di povertà assoluta, che vengono identificati dai Comuni capoluogo delle città metropolitane.

Come chiarito nel Decreto n.78 del 26 maggio 2023, possono usufruire dei benefici della distribuzione alimentare:

i soggetti degli elenchi detenuti dalle Organizzazioni partner Territoriali (OpT) della distribuzione del programma FEAD;

altri soggetti segnalati dai servizi sociali territoriali competenti o da altre organizzazioni del Terzo Settore operanti sul territorio interessato.

Come fare domanda per il bonus alimentare 2024

Il bonus alimentare 2024 può essere richiesto con la prenotazione tramite un’applicazione su smartphone. In alternativa ci si può rivolgere ai Comuni delle città metropolitane in cui risiedono i beneficiari, oppure con l’aiuto di soggetti del Terzo Settore aderenti all’iniziativa.

Come da Decreto n.78 del 26 maggio 2023, una parte delle risorse sarà destinata allo sviluppo dell’app per smartphone che serve a consentire un migliore accesso e fruibilità da parte dell’utenza, incluso il tracciamento dei prodotti donati, anche ai fini della consegna al domicilio. I dettagli su come funzionerà l’app saranno definiti in seguito.