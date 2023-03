Bonus aprile 2023, tutte le agevolazioni disponibili e come richiederle

Tutti i bonus messi a disposizione dei cittadini per il mese di aprile 2023 e quali sono le scadenze da osservare.

Anche per il mese di aprile 2023 saranno disponibili diversi Bonus che sono stati riconfermati dal Governo. Si tratta di una serie di agevolazioni che riguardano differenti settori, dai trasporti all’energia. Vediamo insieme quali sono alcuni degli incentivi messi a disposizione dei cittadini e quali sono le scadenze da osservare per potervi accedere.

Bonus bollette 2023

L’agevolazione più attesa per il mese in ingresso è certamente il Bonus bollette 2023, che è stato riconfermato a partire dal 1° aprile e che prevede importanti sconti a favore di famiglie e imprese per affrontare i rialzi legati agli aumenti energetici.

La scadenza del bonus è fissata per il mese di giugno 2023. La misura ha confermato poi il taglio dell’IVA sul gas al 5% e i crediti di imposta per le imprese energivore.

Sempre con data 1° aprile, relativamente ai costi energetici, si segnala la riduzione del 55,3% del prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il secondo trimestre dell’anno. Tasse incluse, si parla di 23,75 centesimi di euro per kilowattora, con costi precedenti allo scoppio della guerra in Ucraina.

Bonus 350 euro senza Partita IVA

Entro il 30 aprile 2023 c’è poi la possibilità di richiedere il Bonus 350 euro (200 euro e 150 euro) per i lavoratori che non hanno la Partita IVA. L’INPS, attraverso la circolare n. 30 pubblicata sul proprio sito ufficiale il 16 marzo 2023 ha fornito tutte le istruzioni per accedere al Bonus 350 euro. I richiedenti del Bonus 350 euro devono presentare domanda all’INPS “esclusivamente in via telematica”.

Bonus trasporti 2023

Soddisfatta l’attesa per il Bonus trasporti 2023, l’agevolazione da 60 euro destinata a famiglie, lavoratori e studenti per sostenere le spese relative agli degli abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Con la firma del decreto sarà possibile richiedere l’incentivo proprio a partire dal mese di aprile 2023. Per quest’anno il Governo ha stanziato un finanziamento complessivo di 100 milioni di euro. Potranno beneficiare del contributo da 60 euro tutti quei cittadini che presentano un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell’anno 2022.