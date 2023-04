Bonus asilo nido 2022, c’è la nuova scadenza: ecco fino a quando si può fare domanda

Prorogata la scadenza del Bonus asilo nido 2022. Ecco fino a quando si potranno presentare le domande per richiederlo e quali documenti bisogna inviare.

È stata fissata una nuova data per la scadenza del Bonus asilo nido 2022. L’INPS, attraverso una nota pubblicata sul proprio portale, ha reso noto che, coloro i quali non hanno fatto in tempo a presentare entro il 1° aprile le fatture che attestano le spese sostenute per le rette relative alla frequenza, avranno tempo fino al 30 giugno 2023. Una proroga, dunque, di altri due mesi rispetto alla scadenza precedente.

Ma cosa bisogna fare per richiedere il Bonus asilo nido e chi può presentare domanda? Scopriamolo insieme.

Bonus asilo nido 2022, cos’è

Il Bonus asilo nido 2022 è un’agevolazione che concede un rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette di iscrizione all’asilo nido o per l’assistenza domiciliare. Si tratta di un rimborso che può ammontare fino a 3mila euro. Va sottolineato, comunque, che gli importi possono variare in base all’ISEE del nucleo familiare.

Bonus asilo nido 2022, quali documenti presentare

A richiedere il Bonus asilo nido 2022 è il genitore che si occupa della spesa per la retta di iscrizione del figlio. Il richiedente deve presentare la relativa documentazione che accerta il sostenimento della spesa come:

ricevuta ;

; fattura ;

; bollettino bancario ;

; bollettino postale o attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido del pagamento o trattenuta in busta paga (quest’ultima opzione in caso di asili nido aziendali).

Si sottolinea che mensilità devono essere comprese tra i mesi di gennaio e dicembre 2022 e il pagamento delle singole rette non può essere superiore al totale della spesa sostenuta.

Tra i documenti da presentare devono essere indicati la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido, il codice fiscale del frequentante, il mese di riferimento, gli estremi per il pagamento e il nome del genitore che si è occupato delle spese della retta.

Bonus asilo nido 2022, chi può richiederlo e come

Il Bonus asilo nido 2022 può essere richiesto da tutti i cittadini italiani che sono residenti in Italia o in uno dei Paesi europei o dai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, anche non permanente.

Per presentare le domande è necessario collegarsi sul sito web dell’Inps e accedendo al servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”. In alternativa, attraverso un dispositivo mobile, è possibile accedere all’app INPS mobile e cliccare sul servizio “Bonus nido”