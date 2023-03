Bonus benzina a rischio? Montanaro (Ancl): “Doveva essere sostegno, non onere”

"Aggiungendo gli oneri sociali, tale misura diventa un ulteriore ed eccessivo costo per le imprese", ha detto Montanaro sul Bonus benzina.

“Sul Bonus benzina, previsto nella conversione del decreto carburanti, datori di lavoro e dipendenti dovranno pagare i contributi. Il rischio, per non dire la certezza, considerato che il bonus viene concesso in base ad una libera scelta del datore di lavoro, è che non verrà più erogato“. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ancl, Dario Montanaro.

“Per questo – prosegue il presidente Montanaro – l’Associazione nazionale dei consulenti del lavoro chiede un intervento al ministro Giorgetti e ai partiti di maggioranza per valutare soluzioni diverse per fare in modo che questo intervento non sia un onere a carico di coloro che dovrebbero beneficiarne”.

Bonus benzina, Montanaro: “Diventa costo eccessivo per imprese”

“La misura serve (o per meglio dire serviva) a dare ai lavoratori delle somme aggiuntive al fine di fronteggiare le ulteriori spese di carburante”, aggiunge.

“Le imprese e i professionisti che assistiamo – prosegue Montanaro – hanno fatto legittimo affidamento sulle assicurazioni del Governo. Aggiungendo gli oneri sociali, tale misura diventa un ulteriore ed eccessivo costo per le imprese”.

“I Consulenti del Lavoro, considerato l’elevato costo della misura, non potranno sostenere l’utilità del provvedimento, considerata la perdita di disponibilità finanziaria legata al prelievo contributivo e al costo aziendale che si determina con la modifica proposta. Non si comprende, dunque, perché in relazione a una misura per fronteggiare il prezzo del carburante si ragioni in termini di incasso per lo Stato”.