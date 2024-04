Bonus colf e badanti 2024: requisiti, importi e come fare domanda

La manovra è finanziata con 137 milioni dal 2024 al 2028 e attinge dal programma nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027"

A partire dalle prossime settimane (1 aprile da programma, ma ci sono stati dei ritardi), aperta una nuova possibilità nel panorama delle agevolazioni fiscali: il bonus colf e badanti 2024. Questa misura, nasce per coloro che necessitano dell‘assistenza e hanno i giusti parametri ISEE richiesti per l’accesso. Inoltre, sarà possibile richiederla fino al 31 dicembre del 2025 ed è una tipologia di agevolazione a carattere biennale. Di seguito, andiamo ad analizzare tutti i dettagli del bonus in questione.

Bonus colf e badanti 2024, cos’è e come funziona

Dal 1 aprile (anche se ci sono stati ritardi, per cui inizierà dopo) dell’anno corrente, è disponibile la misura del bonus colf e badanti 2024. Una manovra che è stata varata dal governo con un decreto-legge dello scorso 26 febbraio. La manovra è finanziata con 137 milioni dal 2024 al 2028 e attinge dal programma nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027″.

Ma in cosa consiste il bonus colf e badanti 2024? Questa manovra prevede la decontribuzione al 100% sia per i versamenti contributivi dell’INPS che per quelli assicurativi INAIL. Il tetto massimo è di 3.000 euro annui.

Bonus colf e badanti 2024, requisiti e soglia ISEE

Come poter accedere al bonus colf e badanti? Per poter usufruire di questa agevolazione, bisogna possedere dei requisiti abbastanza chiari. Nel caso di esonero al 100% dei contributi a carico del lavoratore domestico, bisogna avere i seguenti requisiti:

ISEE non superiore ai 6.000 euro annui

Essere over80

Invalidità riconosciuta e certificata dall’INPS

Essere percettore dell’indennità di accompagnamento

Il/La badante domestica/o deve avere un contratto in regola

Importi

Il bonus colf e badanti 2024 prevede una erogazione massima di INPS pari a 3.000 euro annui. Questo, avviene sia nel caso di prima assunzione sia di trasformazioni a tempo indeterminato di contratto di lavoro domestico. Inoltre, non è ammessa l’eventuale assunzione di parenti o affini, tranne che in caso di eccezioni. Queste, sono riservate per persone invalide.

Bonus colf e badanti, come fare domanda

Come fare la domanda per il bonus colf e badanti 2024? Partiamo da una premessa: il bonus è biennale, si può richiedere fino al 31 dicembre 2025 e andrà fino a esaurimento fondi. La data d’inizio era programmata per l’1 aprile, ma a causa di ritardi dell’INSP non è ancora stato possibile attivare le richieste e le relative modalità di accesso.