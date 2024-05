Bonus mamme: comunicazione diretta per l’esonero contributivo

Arriva la comunicazione diretta per il cosiddetto Bonus mamme. La notizia è segnalata da un messaggio dell'Istituto.

Arriva la comunicazione diretta per il cosiddetto Bonus mamme. Le lavoratrici dipendenti con almeno 3 figli di cui almeno uno minorenne potranno comunicare direttamente all‘Inps i dati per l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio fino a fine 2026. Previsto l’esonero solamente per il 2024 pure per le lavoratrici dipendenti con 2 figli fino al decimo anno del figlio più piccolo. La notizia è segnalata da un messaggio dell’Istituto.

Alcuni dettagli sul Bonus mamme

Si avverte la cittadinanza che nel caso di mancanza di comunicazione dei dati entro 7 mesi il beneficio sarà revocato. Non è previsto il bonus per il lavoro domestico. L’esonero è del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del 18esimo anno di età del più piccolo oppure ai 10 anni del minore relativamente al dipendente con 2 figli. Il limite massimo annuo è di 3.000 euro.

Come fruire dell’esonero

L’Inps invierà una e-mail alle dipendenti che devono compilare la dichiarazione. Non è necessaria la presentazione di una domanda di accesso all’Istituto. La fruizione dell’esonero avviene previa comunicazione da parte della lavoratrice interessata della volontà di beneficiare del sostengo al datore di lavoro. Le lavoratrici dei settori pubblico e privato titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare tutto al datore rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali dei due o tre.

Le lavoratrici che vogliono comunicare direttamente all’Istituto le informazioni relative ai figli possono farlo tramite un’apposita utility. L’applicativo è limitato alle lavoratrici già fruitrici del bonus che non vedono l’inserimento dei codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens. Disponibile mediante accesso al sito dell’Istituto autenticandosi con la propria identità digitale.