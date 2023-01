Botti scaduti e stipati in soppalco, denunciato negoziante a Brolo

Più di un centinaio di confezioni di artifici pirotecnici scaduti, stipati in un soppalco e privi di marchio CE

Più di un centinaio di confezioni di artifici pirotecnici scaduti, stipati in un soppalco e privi di marchio CE. E’ quanto scoperto e sequestrato in un esercizio commerciale di Brolo, in provincia di Messina dalla squadra amministrativa del commissariato di Capo d’Orlando impegnata, nei giorni scorsi, in specifici controlli volti alla prevenzione e alla repressione della vendita abusiva dei botti.

Il titolare del negozio è stato denunciato

Altre venti confezioni sono state trovate sugli scaffali del negozio del centro cittadino di Brolo, pronti per essere venduti. Anche in questo caso erano scaduti dal 2019 e con contenuto esplosivo netto al pezzo di 300 mg, superiore a quello previsto dalla norma per i venditori al dettaglio non muniti di licenza di P.S. fissato per 150 mg al pezzo. Il titolare del negozio è stato denunciato per vendita di materiale esplodente non classificato e per commercio abusivo di materiale esplodente. Tutti i botti sono stati sequestrati.