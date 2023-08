Tragedia in casa, ripara il condizione e cade dal balcone: morto 50enne

L'autista è rimasto vittima di un tragico incidente in casa.

Tragedia ad Alcamo, dove un autista della Segesta – Aldo Ferrara, 50 anni – è morto dopo essere caduto dal balcone di casa, in via Madonna del Riposo.

L’episodio è avvenuto intorno alle 16 di ieri, 29 agosto. L’uomo lascia la moglie e un figlio di 12 anni.

Cade dal balcone ad Alcamo, morto Aldo Ferrara

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano del suo edificio mentre cercava di riparare un condizionatore che si era bloccato (forse a causa dell’acqua piovana degli altri giorni).

Un tragico incidente, quindi. Sul posto, in seguito alla segnalazione dell’accaduto, sono intervenuti gli operatori del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti sul posto anche i carabinieri e la polizia municipali per i rilievi e gli accertamenti di rito.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social.