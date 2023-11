Calciatore colpisce al volto l’arbitro a Palermo: Daspo per tre anni

Il direttore di gara aveva ammonito il giocatore per la seconda volta, quando è scattata la violenta reazione

Il Questore di Palermo, nell’ambito delle attività di prevenzione del fenomeno della violenza durante gli eventi sportivi, ha disposto un provvedimento di Daspo nei confronti di un calciatore dilettante, ritenuto responsabile dell’aggressione nei confronti dell’arbitro che lo aveva espulso durante l’incontro di calcio di Seconda Categoria disputatosi lo scorso 19 novembre presso un campo sportivo del capoluogo.

Il provvedimento

Il provvedimento emesso dal Questore, all’esito degli accertamenti sviluppati dalla Divisione Anticrimine della Questura, è volto a prevenire il verificarsi di disordini nello svolgimento di manifestazioni sportive oltre che a contrastare i fenomeni di illegalità che pongono in serio pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico. L’atleta, dopo una prima ammonizione ricevuta per un fallo di gioco, al 18° minuto del secondo tempo veniva nuovamente ammonito dall’arbitro e quindi espulso dal terreno di gioco. Lo stesso, ricevuta l’ammonizione, avrebbe provato, invano, a sferrare un colpo all’arbitro che riusciva a schivarlo. In seguito, svincolatosi dai compagni di squadra che tentavano di trattenerlo per porre fine alla sua condotta aggressiva, riusciva nel suo intento colpendo al volto l’arbitro di gara che, rovinato a terra, si vedeva costretto ad interrompere l’incontro di calcio anticipatamente.

Vietato l’accesso negli impianti sportivi per tre anni

La misura di prevenzione interdittiva emessa, della durata complessiva di tre anni, vieta al destinatario della misura, sia come gIocatore che come spettatore, l’accesso agli impianti sportivi del territorio Nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea.