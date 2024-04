Il Paternò è in finale di Coppa Italia di Eccellenza: Napoli e Asero stendono il Teramo

I rossazzurri di Raciti si impongono per 2-0 sugli abruzzesi, rimontando la sconfitta maturata all'andata

Paternò in festa. La squadra di Filippo Raciti batte per 2-0 il Teramo al Falcone-Borsellino e accede alla finale di Coppa Italia di Eccellenza nazionale. Grazie ai gol, uno per tempo, di Napoli e Asero, gli etnei ribaltano il k.o. per 2-1 dell’andata e adesso potranno giocarsi il secondo trofeo della propria stagione. Al Paternò il merito di aver aggredito fin dai primi minuti la gara. Il Teramo paga l’atteggiamento quasi anonimo dei primi venti minuti. Non è bastata la sveglia del secondo tempo. Decisiva anche l’espulsione per doppia ammonizione di Ferraioli al 64′, che ha costretto gli abruzzesi a giocare con l’uomo in meno.

Paternò-Teramo, il vantaggio di Napoli

Al Falcone-Borsellino i padroni di casa spinti dal proprio pubblico, si rendono pericolosi già nei primi cinque minuti di gioco collezionando due occasioni con Micoli e Belluso. La tensione in campo è altissima, non a caso, la gara è interrotta spesso e volentieri da numerosi falli da una parte e dall’altra. Al 15′ il vantaggio del Paternò con Napoli che con un gran sinistro a giro sfrutta l’uscita del portiere avversario su Belluso. I rossazzurri continuano a spingere dopo il gol e collezionano una nuova chance con Asero che di testa impegna con la deviazione in angolo Negro. Il Teramo si vede solo dopo 23′ con il tiro largo di Esposito. E’ il primo segnale di reazione: gli ospiti provano a fare la partita e costringono il Paternò al contropiede. Al 27′ ancora Belluso tenta la conclusione di contro balzo che si spegne alta sulla traversa. Dopo un minuto ancora il Teramo con Sanseverino che impegna Romano alla prima parata della sua partita. La squadra di Pomante alza il baricentro e si affaccia con insistenza nell’area paternese.

Paternò-Teramo, Asero chiude i giochi

Nella ripresa il Teramo inizia come ha concluso la prima frazione, tenendo in mano il pallino del gioco. Al 49′ Dos Santos chiama Romano alla parata a terra. Il brasiliano è il più pericoloso dei suoi e al 55′ scarica un sinistro che sollecita alla risposta in due tempi il portiere paternese. Raciti prova a scuotere i suoi e inserisce Grasso per Belluso. Proprio il neo entrato al 62′ viene chiuso in area dalla difesa abruzzese. Dopo due minuti l’episodio che cambia la gara. L’arbitro estrae il doppio giallo nei confronti di Ferraioli per un fallo a metà campo: Teramo in dieci uomini. Nonostante la superiorità numerica, la squadra di casa non riesce ad accelerare, anzi gli abruzzesi restano in partita fino alla fine. Negli ultimi minuti il Teramo tenta il forcing disperato alla ricerca del pari e chiude il Paternò nella propria metà campo. I rossazzurri hanno l’occasione per chiuderla, ma Viglianisi all’88’ spara incredibilmente tra le braccia di Negro. Dopo 5 minuti non sbaglia però Asero che da posizione defilata batte l’estremo abruzzese per il 2-0 finale. Il Paternò festeggia e raggiunge la seconda finale della sua stagione.

Paternò-Teramo 2-0, il tabellino

MARCATORI: 15′ Napoli, 92′ Asero

PATERNÒ (3-5-2): Romano; Sangarè, Intzidis, Mollica; Napoli, Greco (84′ Virgillito), Valenca, Maimone (84′ Viglianisi), Asero (96′ Messina); Belluso (58′ Grasso), Micoli. A disp.: Truppo, Catania, Lo Monaco, Giannaula. All. Raciti.

TERAMO (3-4-2-1): Negro; Furlan (82′ Cutilli), Pepe, Cangemi; Esposito, Massarotti (87′ Marcado), Sanseverino, Ferraioli; D’Egidio (68′ Rei); Tourè, Dos Santos (74′ Santirocco). A disp.: Di Donato, Cipolletti, De Marcellis, Palmentieri, Oses. All. Pomante.

ARBITRO: Palmisano di Saronno (Cozza-Ottobretti).