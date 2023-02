Calcio, l’ex Udinese e Samp Jankto fa coming out: “Sono gay, non voglio più nascondermi”

L'ex centrocampista di Udinese e Sampdoria Jakub Jankto ha rivelato la propria omosessualità attraverso un video pubblicato su Instagram

Il centrocampista ceco dello Sparta Praga Jakub Jankto ha deciso di fare coming out.

L’ex Udinese e Sampdoria – con oltre 100 presenze in Serie A – ha rivelato la propria omosessualità attraverso un video pubblicato sul proprio account Instagram.

Un gesto colmo di orgoglio e coraggio quello di Jankto, che al termine del suo toccante discorso ha invitato i colleghi che si trovassero nella medesima situazione a seguire il suo esempio e aprirsi senza alcuna paura.

Il messaggio di Jankto: “Voglio vivere la mia vita in libertà”

“Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti gli altri, ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione – le parole del centrocampista – Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. MA con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi”.