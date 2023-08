Calcio, anche in Italia maxi recuperi come al Mondiale: nel mirino le esultanze

Le partite di calcio in Italia potranno durare oltre 100 minuti: anche la Serie A si adeguerà ai maxi recuperi del Mondiale in Qatar

L’Italia si adegua a quanto accaduto durante lo scorso Mondiale in Qatar.

Due minuti di recupero in più nel primo tempo, dai 7 ai 10 nella ripresa. Secondo i dati della Can sarà infatti questa la media dei recuperi che vedremo nelle partite della Serie A 23/24 che scatterà a partire dal prossimo 19 agosto.

Una tendenza evidenziatasi nella scorsa rassegna iridata in Asia, che approderà nel massimo campionato italiano.

La direttiva è stata spiegata chiaramente ai fischietti in occasione del ritiro andato in scena in quel di Cascia (PG): sarà data particolare attenzione al tempo perso per i festeggiamenti derivanti dai gol.

Si va verso i 100 minuti a partita

Di fatto è assai sicuro che i match supereranno, e pure abbondantemente, i 100 minuti: sempre secondo le prime medie si giocherà, rispetto alla stagione passata, un giorno in più.

Precisamente 25 ore e mezza circa come ribadisce il Corriere dello Sport. Assistere quindi a delle partite senza minuti extra diventerà “impossibile”.

L’obiettivo della Fifa, e in particolare del presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, Pierluigi Collina, è arrivare a toccare quota 60 minuti di gioco effettivo. Nella Serie A che si è conclusa a giugno i minuti effettivi si sono assestati a quota 55.