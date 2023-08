Morto Carlo Mazzone, icona di un calcio che non c’è più

Lutto nel mondo del calcio, scompare Sor Carletto o Sor Magara. Muore a 86 anni Carlo Mazzone, uno degli storici allenatori della Roma.

Lutto nel mondo del calcio: è morto a 86 anni Carlo Mazzone, uno degli storici allenatori della Roma ma anche di molte altre squadre. Il tecnico deteneva il record di panchine in Serie A con 792 gare ufficiali (797 se si tengono in considerazione 5 spareggi). Nel 2019 è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano. Nello stesso anno la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno è stata intitolata proprio a Mazzone. Per i romanisti è un pezzo di cuore e lanciò in prima squadra l’amato capitano Francesco Totti. È stato, infatti, mister giallorosso dal 1993 al 1996 piazzandosi al settimo e al quinto posto per due anni.