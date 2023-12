Calcio: sassaiola al termine partita nel Siracusano, daspo per 4 ultras

I disordinoi si sono verificati il 26 novembre al termine del derby tutto siracusano tra il Città di Avola 2020 e l’Asd Vittoria.

Il questore di Siracusa ha emesso quattro provvedimenti di Daspo sportivo nei confronti di altrettanti ultras di Avola. Ciò in seguito ai disordini verificatisi lo scorso 26 novembre al termine dell’incontro di calcio, valevole per il campionato regionale di promozione, tra il Città di Avola 2020 e l’Asd Vittoria. Mentre i tifosi del Vittoria stavano per salire sul pullman per far rientro, alcuni violenti ultras locali hanno scagliato delle pietre contro il mezzo. Da lì la reazione dei tifosi del Vittoria. Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti in servizio di ordine pubblico, i due gruppi di tifosi non sono venuti a contatto. Gli autori della sassaiola si sono rapidamente allontanati.

Daspo per i più esagitati

Quattro dei più violenti, riconosciuti dagli agenti, sono stati in seguito identificati anche grazie alle immagini tratte da sistemi di videosorveglianza cittadina. Per loro è scattato il Daspo con il divieto di assistere alle manifestazioni sportive da tre a cinque anni.