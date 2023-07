Caldo, temperatura record a Paternò: sfiorati i 46 gradi

Il caldo continua a dominare in Sicilia: a Paternò toccata la temperatura record di 45,6° che ne fanno la città più bollente d'Italia

Il caldo asfissiante non lascia respirare letteralmente la Sicilia.

Il termometro continua a salire, l’afa di provenienza africana la fa da padrona ormai da giorni.

A dimostrazione di ciò, come certificato dalla rete regionale Sias (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano), a Paternò si è arrivati sino a toccare i 45,6°C.

Il comune in provincia di Catania è attualmente la città più calda d’Italia.

Città più calde, seguono Catania e Noto

La seconda piu’ città della Sicilia è Catania insieme a Noto con 45°.

Il ministero della Salute ha emesso un nuovo aggiornamento rispetto al bollettino del sistema di prevenzione delle ondate di calore, relativo al territorio di Catania.

Per la giornata di domani, il bollettino prevede un ondata di colore con allerta ROSSA con condizioni di elevato rischio per la salute. Tale condizione, è probabile, si protrarrà per più giorni.