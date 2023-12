Caltanissetta, dall’Amministrazione un omaggio a Biagio Conte

Con apposita determina di Giunta è stato deciso di dedicare al missionario laico un immobile in via Vespri Siciliani che attualmente ospita varie associazioni che operano nel settore sociale

CALTANISSETTA – Sarà intitolato a fratel Biagio Conte l’immobile comunale di via Vespri Siciliani numero 45 a seguito di una mozione approvata all’unanimità da parte del Consiglio comunale. È quanto si legge nella determina di Giunta numero 125 dello scorso 20 novembre.

Biagio Conte, nato a Palermo il 16 settembre del 1963, conosciuto anche come Fratel Biagio, nel 1991 lasciò tutto e andò via da casa. Partì per Assisi in pellegrinaggio a piedi, lo cercò “Chi l’ha visto?”, e dal momento del suo ritorno a Palermo cominciò il suo impegno per gli ultimi. In un primo momento si attivò nel portare conforto ai senzatetto che vivevano nella stazione di Palermo Centrale, per i quali si batté attraverso diverse proteste e un digiuno grazie a cui ottiene l’utilizzo di alcuni locali in via Archirafi. Lì fondò nel 1993 la Missione di Speranza e Carità, che ancora oggi accoglie più di seicento persone tra poveri, migranti e senza dimora. Nel frattempo alternò periodi di eremitaggio e lunghi cammini a piedi, portando sulle spalle una croce. Tra questi pellegrinaggi uno fece tappa proprio a Caltanissetta per poi toccare anche la vicina San Cataldo dove Fratel Biagio pregò per Aldo Naro, il giovane medico ucciso a seguito di un pestaggio in una discoteca di Palermo.

È morto nel gennaio di quest’anno, all’età di 59 anni, a seguito di una lunga malattia.

Per il Comune di Caltanissetta, quindi, dedicare un luogo pubblico della città a Fratel Biagio Conte, che con la sua missione è conosciuto in tutto il mondo, significa perpetrare ai posteri l’esempio della sua vita. Una vita dedicata ai più fragili che ben si sposa con la missione della struttura di via Vespri Siciliani, i cui locali sono stati assegnati dal Comune in comodato d’uso a varie associazioni che hanno finalità dirette a fornire un supporto sia materiale sia umanitario alle persone deboli della Città e in particolare all’Avos, l’Unitalsi e l’Aism.

La Giunta guidata dal sindaco Roberto Gambino, con l’approvazione della delibera ha chiesto alla Prefettura, oltre all’intitolazione, ai sensi dell’articolo 4 della Legge numero 1188/1927 di derogare al limite temporale di dieci anni dalla morte previsto dalla stessa.