Caltanissetta, Real Maestranza, rinnovati vertici dell’associazione

Un cambio generazionale per il prossimo triennio 2024/2027: eletto presidente il 26enne marmista Luigi Fiocco. Il sindaco Tesauro: “Ottimo segnale che un giovane guadagni il ruolo”

CALTANISSETTA – Rinnovato l’organigramma per il prossimo triennio 2024/27 dell’associazione Real Maestranza con un cambio generazionale. Eletto presidente, infatti, il 26 enne marmista Luigi Fiocco. Le elezioni sono state convocate a seguito delle dimissioni del presidente dell’associazione Real Maestranza Giuseppe Tumminelli e del Gran Cerimoniere Gianni Taibi.

Una tradizione di famiglia quella del neo presidente per la Real Maestranza, nel 1975 il suo bisnonno ha ricoperto il ruolo di capitano della categoria marmisti. Un compito che è stato concesso nel 1995 al nonno Luigi, dal quale ha preso il nome il neopresidente e nel 2005 il padre Salvatore è stato lo scudiero della Categoria marmisti.

Luigi oltre alla nomina di presidente, è anche il segretario dell’associazione Piccoli Gruppi Sacri, il gioiello di famiglia è il piccolo gruppo sacro “La sacra urna”, inoltre l’associazione marmisti è detentrice del grande gruppo sacro “La prima caduta” che esce il giorno del “Giovedì Santo” di cui proprio Luigi Fiocco è il rappresentante.

Rinnovate anche le altre cariche dell’associazione: vicepresidente Giuseppe Truscelli della categoria muratori già portabandiera nel 2007, presidente di categoria dal 2012 al 2014 e nello stesso anno ha ricoperto la carica di scudiero e tutt’ora è il rappresentante della categoria muratori. Assieme a Giuseppe Truscelli condividerà il ruolo di vicepresidente Gaetano Villanucci presidente della categoria Pittori e decoratori, ben 40 anni d’impegno instancabili, ha ricoperto la carica di presidente della Real Maestranza dal 2010 al 2017.

Tesoriere Angelo Palermo presidente della categoria idraulici. Il segretario dell’associazione sarà Angelo Bello presidente della categoria tappezzieri – pellettieri e calzolai. Per completare l’organigramma i consiglieri saranno il fabbro Salvatore Dimauro, il panificatore Giuseppe Romè, il falegname Roberto Nicosia ed il barbiere Aldo Buscemi.

“Ottimo segnale per tutta la Settimana Santa e per Caltanissetta – ha commentato il sindaco Walter Tesauro – che un giovane si guadagni un tale ruolo. Si è avviato un percorso virtuoso già con l’associazione Giovedì Santo anch’essa con una guida giovane. Il futuro della Settimana Santa è garantito dalla loro passione. Da sindaco sono felice che le nuove generazioni si appassionino e sorreggano con il loro prezioso impegno l’evento più importante che possiede Caltanissetta. Cercherò di valorizzare al massimo il loro impegno per un futuro sempre più prestigioso della città nel panorama italiano ed internazionale del turismo religioso”.